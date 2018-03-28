KAZAYA YARDIMA GİDEN POLİSE ARABA ÇARPTI! TALİHSİZ ANLAR KAMERADA
ABD'de kötü hava koşulları yüzünden yoldan çıkan araca yardım etmek isteyen polise, kayarak yoldan çıkan bir başka otomobil çarptı.
Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletinde kontrolden çıkan aracın çarptığı polis havaya uçarak yaralandı.
YARDIMA GİDEN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı eyaletin Sarde Kanyonu'nda bir otomobil yolda kaldı. Yardım etmek isteyen Utah Otoyol Devriyesi Çavuş Cade Brenchley aracından inerek yaya olarak kayan araca ilerlerken arkadan gelen başka bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Vurmanın etkisiyle havalanan polis, yardım bekleyen aracın üzerine çarparak yere düştü. Kaza anı polis aracında bulunan kamerayla kayıt altına alındı.
İLK MÜDAHALEYİ YARDIMINA GİTTİĞİ SÜRÜCÜ YAPTI
İlk olarak yardıma gittiği aracın sürücüsü aracından çıkarak polise yardım etti. Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırık meydana gelen 13 yıllık polis memuru Cade Brenchley Logan, bölge hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polisin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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