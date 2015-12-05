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KAZAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLERE TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ 4 YARALI


KAZAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLERE TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ 4 YARALI
Tarih : 05 Aralık 2015, 09:44
Puan Ver : Kazaya Müdahale Eden Ekiplere Tır Çarptı: 2 Ölü 4 Yaralı(8/10)7


 Edinilen bilgiye göre, Sivas Yolu 10. kilometresinde meydana gelen kazada S.B. yönetimindeki 40 DE 330 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan fabrikanın bariyerlerine çarptı. Kazada minibüs şoförü araç içerisinde sıkıştı.



İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



TIR, YARALIYA MÜDAHALE EDEN EKİPLERE ÇARPTI



Ekiplerin yaralıya müdahale ettiği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 SA 447 plakalı TIR, yoldan çıkarak yaralıya müdahale eden ekiplere çarptı. TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada, ekiplerin müdahale ettiği 40 DE 330 plakalı minibüsün şoförü S.B., olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i polis, 1'i itfaiye eri ve 3 sağlık çalışanı da yaralandı.








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