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Kazan dairesi temizliğinden milyarderliğe

KAZAN DAİRESİ TEMİZLİĞİNDEN MİLYARDERLİĞE

Son yıllarda dünyanın en çok konuştuğu milyarderlerden olan Elon Musk, saatte 18 dolara kazan dairelerini temizliyordu.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Kazan Dairesi Temizliğinden Milyarderliğe(9/10)5

Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin sahibi olan, Silikon Vadisi'nin en maceracı girişimcisi Elon Musk, ulaştırma endüstrisinde yaptıkları ile adeta devrim yapıyor. Şu an 16,6 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zenginleri arasında yer alan Musk bu noktaya gelmek için hiç de kolay bir yol kat etmedi.

18 DOLARA KAZAN DAİRESİ TEMİZLİYORDU

12 yaşında kendi video oyununu yaparak girişim dünyasına erken yaşta adım atan Musk'un geçmişinde yaptığı en ilginç işlerden birisi de kazan dairesi temizlikçiliği. 1989 yılında bu işi yapan Musk o zamanlar saatte 18 dolara kazan dairelerini temizliyordu.

YURT ODASINI GECE KULÜBÜNE ÇEVİRİP KİRAYA VERDİ

Bir dönem üniversitede kaldığı yurt odasını gece kulübüne çevirerek kiraya veren Musk'un milyarderliğe götüren en büyük adım ise 1999 yılında kardeşi ile kurduğu Zip2 şirketi oldu. Sadece üç yıl sonra şirketi HP'ye 307 milyon dolara saten Musk, buradan kazandığı paradan 12 milyon dolarını finansal servis şirketi X.com'a yatırdı. Bu şirketin 2000 yılının başında PayPal ile birleşmesi ve ardından PayPal'ın eBay tarafından satın alınması sonucu Musk buradan da 180 milyon dolar kazanç elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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