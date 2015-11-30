

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamasında Nazarbayev'in şu ifadelerine yer verildi:







“Erdoğan bana teyit etti. Putin ile ne zaman ve nerede uygun görürse, en yakın zamanda görüşmeye hazır. Türkiye ile Rusya, uçak krizi patlak vermeden önce, iyi ilişkiler kurmak için yıllarca büyük çabalar sarf etti. Gelinen noktada taraflar sorumlu davranarak bu ilişkilerin korunması için çabalamalı. Bu yüzden savaş uçağının düşürülmesiyle ilişkilerin kötüye doğru tırmanışına dur demek için iki ülkenin ortak soruşturma komisyonu kurması en yerinde karar olur.”