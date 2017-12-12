Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, geçirdiği kazayla yürekleri ağıza getirdi. Kazayla ilgili çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavili takımın golcüsü Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a geldi. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile eğlendi. Futbolcular, sabaha karşı evlerine gitmek için araçlarına bindi.

Ancak Yılmaz, kullandığı Ferrari California marka aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak, karşı yönden gelen lüks ciple çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre futbolcuyu araçtan arkadaşları İnan ve Adın çıkardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Yılmaz, daha sonra futbolcu arkadaşlarının aracına binip bölgeden uzaklaştı.

ARAÇ OTOPARKTA KALDI

Olay yerine giden polis ekipleri aracın şoförünü bulamadı. Bir süre sonra Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun kaza yaptığını doğruladı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Değeri 1 milyon 125 bin lira olan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

SEBEP OLAY YERİNDEN AYRILMASI VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMASI

Yılmaz'ın çarpıştığı cipin değerinin de 800 bin lira olduğu ve araçta 300 bin liralık masraf olduğu saptandı. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran Yılmaz'a sigorta şirketi de kabarık bir fatura çıkardı! Şirket, araçta meydana gelen 3 milyon liralık zararı karşılamayacağını açıkladı. Sebebi ise Yılmaz'ın kazanın ardından apar topar olay yerinden ayrılması ve alkol testi yaptırmamasıydı.

Öte yandan lüks araç, Yeniköy'de bir otoparka kaldırıldı. Lüks otomobili, şu ana kadar kimsenin almaması da akıllarda soru işareti bıraktı...

Kaynak: haberinburada