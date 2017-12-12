KAZADAN ÖNCE SABAHLADIĞI MEKAN ORTAYA ÇIKTI
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın, arabasıyla kaza yapmadan önce Selçuk İnan ve Olcan Adın'la gece kulübünde eğlendiği ortaya çıktı.
Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, geçirdiği kazayla yürekleri ağıza getirdi. Kazayla ilgili çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı...
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavili takımın golcüsü Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a geldi. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile eğlendi. Futbolcular, sabaha karşı evlerine gitmek için araçlarına bindi.
Ancak Yılmaz, kullandığı Ferrari California marka aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak, karşı yönden gelen lüks ciple çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre futbolcuyu araçtan arkadaşları İnan ve Adın çıkardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Yılmaz, daha sonra futbolcu arkadaşlarının aracına binip bölgeden uzaklaştı.
ARAÇ OTOPARKTA KALDI
Olay yerine giden polis ekipleri aracın şoförünü bulamadı. Bir süre sonra Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun kaza yaptığını doğruladı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Değeri 1 milyon 125 bin lira olan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu ortaya çıktı.
SEBEP OLAY YERİNDEN AYRILMASI VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMASI
Yılmaz'ın çarpıştığı cipin değerinin de 800 bin lira olduğu ve araçta 300 bin liralık masraf olduğu saptandı. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran Yılmaz'a sigorta şirketi de kabarık bir fatura çıkardı! Şirket, araçta meydana gelen 3 milyon liralık zararı karşılamayacağını açıkladı. Sebebi ise Yılmaz'ın kazanın ardından apar topar olay yerinden ayrılması ve alkol testi yaptırmamasıydı.
Öte yandan lüks araç, Yeniköy'de bir otoparka kaldırıldı. Lüks otomobili, şu ana kadar kimsenin almaması da akıllarda soru işareti bıraktı...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar