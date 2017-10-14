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Kazada ölen futbolcularının adını kulübe verdiler

KAZADA ÖLEN FUTBOLCULARININ ADINI KULÜBE VERDİLER

Mart ayında trafik kazasında hayatını kaybeden "Uçan Kız" lakaplı Dicle Aslan'ın adı, oynadığı kulüp Ağrı Birlikspor'la yaşatılacak. Kulübün adı artık Dicle Aslan Spor Kulübü oldu.

Tarih : 14 Ekim 2017, 16:50
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Kadınlar futbol ligi takımlarından Ağrı Birlikspor isim değişikliğine gitti ve mart ayında trafik kazasında kaybettiği futbolcusu Dicle Aslan'ın ismini aldı.

Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor'un otobüsü, 19 Mart günü Malatya deplasmanına giderken Patnos yakınlarında kaza geçirmiş, ağır yaralanan Dicle Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORDU

Takımın gol kralı olan, arkadaşları ve yöneticiler tarafından çok sevilen Dicle'yi kulübü unutmadı. Ağrı Birlikspor geçen ay yaptığı olağanüstü genel kurulda ismini Dicle Aslan Spor Kulübü olarak değiştirdi.

İsim değişikliği geçtiğimiz günlerde onaylandı. Takım bu sezon 2. Lig'de Dicle Aslan Spor Kulübü olarak mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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