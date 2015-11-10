

Mısır'ın, Sina Yarımadası'nda Rus yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan 201 kişinin cesedini Rusya'ya teslim ettiği bildirildi.



Mısır Adli Tıp Kurumu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır, 2 hafta önce Sina Yarımadası'nda Rus uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden yolculardan 201 kişinin cesedini Rusya'ya teslim etti.



Rus uçağının havada parçalanması ve parçaların Sina çölünde geniş alanlara yayılması nedeniyle kalan 23 cesedin arama çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kurbanların DNA örneklerinin Rus yetkililere teslim edildiği aktarıldı.



Şu ana kadar uçak kazasında hayatını kaybeden yolculardan 126 kişinin cesetleri Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine nakledildiği ifade edildi.