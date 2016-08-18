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kaza yaptı, yarı çıplak ve ayakkabısız kaçtı

KAZA YAPTI, YARI ÇIPLAK VE AYAKKABISIZ KAÇTI

Bolu'da bir sürücü aracıyla gece saatlerinde iki dükkana çarptı, apartmanda oturanlar panikle dışarı fırladı. Çevredekiler polisi arayınca sürücü iç çamaşırlarıyla gözden kayboldu.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:05
Puan Ver : Kaza Yaptı, Yarı Çıplak Ve Ayakkabısız Kaçtı(0/10)


14 EG 560 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki iki dükkana ve doğalgaz borusuna çarptı.



Kaza sonrası dükkanların bulunduğu apartmanda oturanlar korkuyla evlerinden çıktıklarında yarı çıplak ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü ile karşılaştı.



Apartman sakinleri iç çamaşırlı ve ayağında ayakkabısı olmayan bu kişiyi teselli etti. Hasar gören doğalgaz borusunun vanası da apartman sakinleri tarafından kapatıldı.








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