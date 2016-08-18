KAZA YAPTI, YARI ÇIPLAK VE AYAKKABISIZ KAÇTI
Bolu'da bir sürücü aracıyla gece saatlerinde iki dükkana çarptı, apartmanda oturanlar panikle dışarı fırladı. Çevredekiler polisi arayınca sürücü iç çamaşırlarıyla gözden kayboldu.
14 EG 560 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki iki dükkana ve doğalgaz borusuna çarptı.
Kaza sonrası dükkanların bulunduğu apartmanda oturanlar korkuyla evlerinden çıktıklarında yarı çıplak ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü ile karşılaştı.
Apartman sakinleri iç çamaşırlı ve ayağında ayakkabısı olmayan bu kişiyi teselli etti. Hasar gören doğalgaz borusunun vanası da apartman sakinleri tarafından kapatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar