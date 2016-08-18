

14 EG 560 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki iki dükkana ve doğalgaz borusuna çarptı.







Kaza sonrası dükkanların bulunduğu apartmanda oturanlar korkuyla evlerinden çıktıklarında yarı çıplak ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü ile karşılaştı.







Apartman sakinleri iç çamaşırlı ve ayağında ayakkabısı olmayan bu kişiyi teselli etti. Hasar gören doğalgaz borusunun vanası da apartman sakinleri tarafından kapatıldı.