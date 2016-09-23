

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde yoldan çıkan otomobil, uçuruma yuvarlanmak üzereyken ağaca takılarak kaldı. Otomobil içinde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.







Kaza dün gece Samsun'un Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Ali Baştürk yönetimindeki 55 RD 339 plakalı otomobil, yağmurlu havada kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobil bir ağaca takılarak durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araç içerisindeki yaralıları kendi imkanları ile kurtardı.