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Kaza Yapan Yakınının Kurtarılmasını Gözyaşlarıyla İzledi

KAZA YAPAN YAKINININ KURTARILMASINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kavşaktan dönüş yapan otomobile belediye otobüsü çarptı. Araç içine sıkışan kadın sürücünün kuratılmasına çalışırken başında bekleyen akrabası gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Kaza Yapan Yakınının Kurtarılmasını Gözyaşlarıyla İzledi(7/10)3

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kavşaktan dönüş yapan otomobile İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, akrabası da çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan akrabası Emek Çalışır, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen sürücü Aylin İlayda Şen'in eşi ise Emek Çalışır'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü bir süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şen, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, "Ben orta şeritte ilerliyordum. Bana yeşil ışık yanıyordu bayan sürücüye ise kırmızı ışık yanıyordu. Bayan birden kavşaktan dönmeye kalkıştı bende otobüsü durduramadım ve çarptım. Otobüste yolcu yoktu otomobildeki bir kişi yaralandı".

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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