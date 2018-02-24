KAZA YAPAN KENAN SOFUOĞLU: AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR AMA YARIŞA ÇIKACAĞIM
257 km hızla giderken kaza geçiren Kenan Sofuoğlu "Burada operasyon geçirmem gerekiyordu ancak yarış dışı kalacaktım. Antibiyotik tedavisiyle yarınki yarışa çıkmaya karar verdim." dedi.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Avustralya yarışı öncesinde antrenmanda lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaptı.
Milli motosikletçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıralama turlarından 1,5 saat önce antrenmanda 257 kilometreye ulaştığında lastiğinin patlaması sonrasında kaza yaptığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.
"DUALARLA PODYUMA ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIM"
Teknik ekibin motosikleti yetiştirmesi sonrasında sıralama turlarına katılabildiğini ifade eden Kenan, "Sağ kolum ve sol ayağımın kalça bölümünde yanmaya bağlı deri kaybı oluştu. İnsanlarımızın dualarıyla yarınki yarışa çıkıp podyumda yer almaya çalışacağım." dedi.
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİYLE YARIN YARIŞA ÇIKACAK
Türkiye'ye dönünce operasyon geçireceğini dile getiren Kenan, "Podyuma ihtiyacımız var. Bizim için hafta başındaki resmi testler ve antrenmanlar zorlu geçti. Motosikletin hızına bağlı olarak düşüşüm nedeniyle sağ kolum ve sol ayağımın kalça bölümünde yanmaya bağlı olarak deri kaybı oluştu. Burada operasyon geçirmem gerekiyordu ancak yarış dışı kalacaktım. Antibiyotik tedavisiyle yarınki yarışa çıkmaya karar verdim." değerlendirmesini yaptı.
8. TUR SONUNDA LASTİK DEĞİŞTİRİLECEK
Kaza sonrasında yarış komitesinin yeni bir karar aldığını da anlatan milli sporcu, "16 turdan oluşan yarış, lastikler patlıyor diye ikiye bölündü. 8. tur sonunda pite girip lastikleri değiştireceğiz. Bu zorunlu bir uygulama olacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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