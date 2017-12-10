İstanbul Sarıyer'de Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın kontrolündeki araç, taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı.

"SELÇUK İNAN'LA OLCAN ADIN ALIP GÖTÜRDÜ"

Görgü tanığı, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: DURUMU İYİ

Fanatik'te yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, yaptığı ilk açıklamada yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Tarhan, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEDİ

Trabzonspor, Burak'ın kazası nedeniyle resmi internet sitesinden açıklama yayınlayarak geçmiş olsun diledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: haberinburada