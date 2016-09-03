

Resmi gazete'de yayımlanan 673 ve 674 sayılı iki KHK ile FETÖ ile mücadele kapsamında pek çok yeni düzenlemeye gidildi. OHAL kapsamında yayımlanan yeni kararnameler uyarınca teröre ve terör örgütlerine yardım yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine büyükşehir ve il belediyeleri için İçişleri Bakanı, ilçe belediyeleri için de valiliklerce yeni atama yapılabilecek. Söz konusu düzenleme Meclis'in tatili öncesi yasalaştırılan torba kanun bünyesinden iktidar ve muhalefetin uzlaşması ile çıkarılmıştı. Muhalefetin yoğun itirazı üzerine yasal düzenleme yoluyla hayata geçirilmesinden vazgeçilen düzenleme KHK ile getirilirken, yeni KHK kapsamında teröre destek amacıyla kullanılan belediye taşınırlarına el konulmasının önünü de açıldı.