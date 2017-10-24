KAYYUM, UĞUR SOĞUTMA'DA TAKMAKLI SOYADINI TAŞIYANLARI İŞTEN ÇIKARDI
Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 48 şirkete, geçen 2 Ekim'de kayyum atanmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, "Söz konusu kişilere ait şirketlerin, bu kişilerin hisselerine yönelik olarak FETÖ/PDY örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.
TAKMAKLI SOYADINI TAŞIYAN HERKES İŞTEN ÇIKARILDI
Mahkemenin bu kararının ardından, 1954 yılında Nazilli'de faaliyete başlayan Ali, Ünal ve Mehmet Takmaklı kardeşlerin sahibi olduğu Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'ye bu sabah, ataması yapılan 6 kişilik kayyum heyeti geldi. Kayyum heyeti, ilk olarak 'Takmaklı' soyadını taşıyan herkesin iş akdini feshedip, tesislerden dışarı çıkardı. Ardından, dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başlayan ve 2 bin kişinin çalıştığı 220 dönüm alana kurulu tesiste kayyum heyeti çalışmalarına başladı.
Kaynak: haberinburada
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