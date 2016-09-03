KAYYUM DÖNEMİ BİTTİ, FETÖ'CÜ HOLDİNGLER TMSF'YE DEVREDİLDİ
Aralarında Koza İpek, Boydak ve Kaynak Holding'in de olduğu holdinglere kayyum atama dönemi bitti. Önceki gece yayınlanan KHK ile şirketler TMSF'ye aktarıldı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ayağına en büyük darbe, önceki gece yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile vuruldu. Hali hazırda FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan dev şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Yeni soruşturmalar kapsamında terör örgütleriyle bağlantılı olan şirketler doğrudan TMSF'ye devredilecek. TMSF'ye geçen dev holdingler arasında Koza-İpek, Kaynak Holding ve Boydak da bulunuyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar