Aralarında Koza İpek, Boydak ve Kaynak Holding'in de olduğu holdinglere kayyum atama dönemi bitti. Önceki gece yayınlanan KHK ile şirketler TMSF'ye aktarıldı



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ayağına en büyük darbe, önceki gece yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile vuruldu. Hali hazırda FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan dev şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Yeni soruşturmalar kapsamında terör örgütleriyle bağlantılı olan şirketler doğrudan TMSF'ye devredilecek. TMSF'ye geçen dev holdingler arasında Koza-İpek, Kaynak Holding ve Boydak da bulunuyor.