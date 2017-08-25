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Kayyum Atanan Şirketler Yeniden Açılabilecek

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER YENİDEN AÇILABİLECEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Fonun kayyum olarak atandığı şirketlerde ilişkili bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına karar verilecek.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Kayyum Atanan Şirketler Yeniden Açılabilecek(9/10)5

Resmi gazetede yayımlanan KHK'ya göre, kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilen veya Fonun kayyum olarak atandığı şirketlerde, şirketin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve Fonun ilişkili olduğu bakanın onayıyla yeni şirket kurulmasına karar verilebilecek.

İZİN VE MUVAFAKAT ARANMAYACAK

Bu halde şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ilişkin izin ve muvafakati aranmayacak. Kurulacak şirketin sermayesi kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilen veya Fonun kayyum olarak atandığı şirket tarafından ayni veya nakdi olarak karşılanacak.

BAKAN ONAYINA SUNULACAK

Yeni şirket kuruluşuna ilişkin hususlar şirketlerin yönetim organlarınca hazırlanacak ve Fonun ilişkili olduğu bakanın onayına sunulacak. Bakanın onayıyla kuruluş gerçekleşecek ve tescile tabi tüm hususlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmak üzere ilgili ticaret sicilinde resen tescil ve ilan olunacak. Bu fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş işlemleri ilgili mevzuata tabi olmaksızın uygulanacak. Yeni kurulan şirkette kayyumlık yetkisi bir mahkeme veya hakim kararına gerek olmaksızın Fona devredilmiş sayılacak.

TMSF'nin kayyumlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Fonun ilişkili olduğu bakan tarafından kullanılabilecek.

Fonun ilişkili olduğu bakan, bu madde (180. madde) kapsamındaki yetkilerini kısmen veya tamamen TMSF Başkanına veya Fon Kuruluna devredebilecek.

KAYYUM YETKİLİ OLACAK

TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için öncelikle şirket lehine kefil olan ve şahsi mal varlığı değerlerine kayyum atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin mal varlığına müracaat edilecek.

Fon, bu kapsamda şirket, borçlarının ödenmesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını teminen öncelikle şahsi mal varlığı değerlerine kayyum atanmamış kefillerin varlıklarına müracaat edilmek kaydıyla kefillerin varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması konusunda yetkili olacak.

Ayrıca 678 sayılı KHK'ya "Kayyum atanan şirketlerde kefalet" başlığıyla geçici madde eklendi. Buna göre bu KHK ile 37'nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik hükümleri, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla başlatılmış olan takip ve tahsil işlemleri hakkında da uygulanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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