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'KAYYUM ATANAN ŞİRKETE İHALE' İDDİASINA YÜKSEK MAHKEMEDEN YALANLAMA


'Kayyum atanan şirkete ihale' iddiasına yüksek mahkemeden yalanlama
Tarih : 05 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : 'kayyum Atanan Şirkete İhale' İddiasına Yüksek Mahkemeden Yalanlama(5/10)1

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HABERE ATIFTA BULUNULDU

Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal bir gazetede, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönünde iddialar içeren bir haberin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, söz konusu şirkete herhangi bir ihale vermemiş ve anılan şirketten hiçbir hizmet satın almamıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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