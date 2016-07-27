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kayyum atanan hastane kamuya devrediliyor

KAYYUM ATANAN HASTANE KAMUYA DEVREDİLİYOR

Şanlıurfa'da FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ve kayyum atanan özel hastanenin kamuya devredilmesi kararlaştırıldı. Özel Ortadoğu Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası olarak faaliyete geçecek.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:20
Puan Ver : Kayyum Atanan Hastane Kamuya Devrediliyor(5/10)3


Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, FETÖ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle SGK ile anlaşması feshedilen ve kapanmak üzereyken kayyum atanan Özel Ortadoğu Hastanesi'ni (OSM) Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası olarak faaliyete geçiriyor.



Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada, “Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Şanlıurfa'da bulunan Ortadoğu Hastanesi Milli Emlak Müdürlüğüne devredilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü hastaneyi kamu hizmetine sunulmak üzere Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etmiştir. Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği hastanede, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Binası olarak 25 Temmuz 2016 tarihinde sağlık hizmeti sunmak üzere gerekli çalışmaları yapmıştır" denildi.







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