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kayyum atanan dev avm'deki dükkanlar satışa çıktı

KAYYUM ATANAN DEV AVM'DEKİ DÜKKANLAR SATIŞA ÇIKTI

Antalya'nın en büyük alışveriş merkezi olan MarkAntalya AVM'de yer alan restoranlar satılıyor. Ekim 2016'da kayyum atanan ve firari olan sahipleri FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan AVM'deki satışın toplam değeri 20 milyon TL.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:45
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Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kararını değerlendiren Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekim 2016'da kentin en büyük AVM'si olan MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ne FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar vermişti.



 



kaynak:cnntürk








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