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Kayserispor'un Hocası: Komando Gibi Gidip Galatasaraylıları Öldüreceğiz

KAYSERİSPOR'UN HOCASI: KOMANDO GİBİ GİDİP GALATASARAYLILARI ÖLDÜRECEĞİZ

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligdeki Galatasaray maçı öncesi, "Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek." açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Kayserispor'un Hocası: Komando Gibi Gidip Galatasaraylıları Öldüreceğiz(5/10)1

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ardından, Başsavcılık maç sonrası çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, Trabzon şehrinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 81 ilin valisinin katıldığı 'Sporda Şiddet Zirvesi' yapıldı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Taraftardan sorumlu yöneticileri göreve davet ediyoruz. Bu süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. Tek başına yapılacak bir şey değil" sözlerinin ardından Kayserispor'un hocasından ilginç açıklamalar geldi.

"KOMANDOLAR GİBİ ÇIKIP ONLARI ÖLDÜRECEĞİZ"

DHA'nın haberine göre Rumen teknik adam Marius Sumudica, "Galatasaray maçı zor olacak. Biz oraya kazanmak için gideceğiz. Ben oraya gidip futbolumuzu oynamak istiyorum. Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Belki bizden on kat bütçe ile transferler yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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