Süper Ligde Robinho Bombası: Görüşüyoruz!
Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu

Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti

KAYSERİSPORLU GYAN: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDE BÜTÜN TAKIM DEVRE ARASINDA NAMAZA GİTTİ

Kayserispor'un golcüsü Asamoah Gyan, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımın devre arasında bütün futbolcular namaz kılmaya gitti. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum." dedi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti(5/10)1

Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Anadolu Ajansına verdiği röportajda kariyerinde karşılaştığı ilginç bir anıyı paylaştı.

Gyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan bir maçın devre arasında bütün takımın namaz kılmaya gittiğini, bu görüntü karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

"İLK BAŞTA GARİP GELDİ AMA SONRA ÇOK MUTLU OLDUM"

Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı en ilginç olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserisporlu  Gyan  Birleşik  Arap  Emirliklerinde  Bütün  Takım  Devre  Arasında  Namaza  Gitti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER