KAYSERİSPORLU GYAN: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDE BÜTÜN TAKIM DEVRE ARASINDA NAMAZA GİTTİ
Kayserispor'un golcüsü Asamoah Gyan, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımın devre arasında bütün futbolcular namaz kılmaya gitti. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum." dedi.
Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Anadolu Ajansına verdiği röportajda kariyerinde karşılaştığı ilginç bir anıyı paylaştı.
Gyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan bir maçın devre arasında bütün takımın namaz kılmaya gittiğini, bu görüntü karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.
"İLK BAŞTA GARİP GELDİ AMA SONRA ÇOK MUTLU OLDUM"
Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı en ilginç olayı ise şöyle anlattı:
"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."
Kaynak: haberinburada
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