KAYSERİSPOR WİLLİAM DE AMORİM'İ 1 YILLIĞINA KİRALADI
Süper Ligde bu sezona damga vuran Kayserispor, devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Steaua Bükreş'te forma giyen William De Amorim'i 1 yıllığına kiraladı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor, William De Amorim'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'te (FCSB) forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.
KENDİSİNİ KAYSERİSPOR'A BAĞLAYAN SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın özel olarak istediği William'ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
SUMUDICA İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Sumudica'nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB'ye transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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