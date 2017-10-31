KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA: TRABZONSPOR'U YENERSEK LİGİ İLK 8'DE BİTİRİRİZ
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçında rakip takımdan geri kalmadıklarını söyleyerek, "Trabzonspor maçını kazanırsak ligi ilk 8 arasında bitiririz" dedi.
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile devam etti.
"FENERBAHÇE'NİN GERİSİNDE KALMADIK"
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-3 biten Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Sumudica, "Büyük bir takıma karşı zor bir mücadele oldu. Bence 2 takım arasında da hiçbir fark yoktu. Kayserispor, Fenerbahçe'nin gerisinde kalmadı. Eşit dengelerde olan bir maçtı. İyi maç oynadık. 1-0 öndeydik. Benim görüşüme göre hakem orada maçı durdurmalıydı. Sonra 1-1 oldu. Eğer ilk yarıyı 1-0 önde kapatsaydık farklı bir sonuç alırdık. Sonra herkes sinirlendi ve gerildi. Sonrada 2 gol yedik. İkinci yarı Kayserispor iyi bir maç çıkardı ve iyi bir geri dönüş yakalayarak 3-3'ü yakaladık. Son 20 dakika fiziksel olarak onlardan daha üstündük. Allah'ında yardımı ile son dakika attığımız gol ile 1 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir puandı. Eğer takım, yönetim, taraftar ve şehir olarak bir bütün olursak bu takım büyük bir takım olmayı hak etmiştir" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR MAÇINI KAZANIRSAK LİGİ İLK 8'DE BİTİRİRİZ"
Ligin 11. haftasında sahasında oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin konuşan Teknik Adam Sumudica, "Her maç zor maçtır. Trabzonspor iyi bir takım. Lige iyi başlayamadılar. Yine çok zor bir maç olacak ama adım gibi eminim taraftarlarımızla bu maçta rakibin üstüne baskıyı kurup galibiyeti alacağız. Evimizde çok iyi maçlar oynuyoruz. Eğer bu maçı da kazanırsak size söz verdiğim gibi Kayserispor bu ligde ilk 8 arasında olur" dedi.
Kaynak: haberinburada
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