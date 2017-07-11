KAYSERİSPOR, SABRİ SARIOĞLU'NA REST ÇEKTİ: GELİYORSAN GEL
Kayserispor, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'na yaptığı teklife hala cevap gelmemesinin ardından rest çekti: Artık kararını ver.
Kayserispor, Galatasaray'la sözleşme yenilememesinin ardından kadrosuna katmak istediği Sabri Sarıoğlu'na rest çekti.
Tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Sarı-Kırmızılı yönetimin, Sabri'ye artık bir karar vermesi için mesaj gönderdiği öğrenildi.
"ARTIK KARARINI VER"
İç Anadolu ekibinin tecrübeli futbolcuya, "Seni kadromuzda görmek istiyoruz. Artık kararını ver" dediği ve her ihtimale karşı alternatif isimlerle görüştüğü kaydedildi.
34 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
32 yaşındaki sağ bekin kariyerine nerede devam edeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon çıktığı 34 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı.
(Güneş)
Kaynak: haberinburada
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