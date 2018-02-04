Kayserispor, Süper Ligin 20. hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda alt sıralardan kurtulmak isteyen Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, 90 dakika sonunda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Kayserispor ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

KAYSERİSPOR PUANINI 34 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Kayserispor Spor Toto Süper Lig'deki puanını 34'e çıkarırken, Osmanlıspor 18 puanda kaldı.

Kayserispor, bir sonraki hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Osmanlıspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Kaynak: haberinburada