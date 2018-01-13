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Kayserispor Galatasaray Forması Giyen Tarık Çamdal'a Talip Oldu

KAYSERİSPOR GALATASARAY FORMASI GİYEN TARIK ÇAMDAL'A TALİP OLDU

Süper Ligin ilk yarısına damga vuran Kayserispor, Galatasaray forması giyen Tarık Çamdal'a talip oldu.

Tarih : 13 Ocak 2018, 10:40
Puan Ver : Kayserispor Galatasaray Forması Giyen Tarık Çamdal'a Talip Oldu(7/10)3

İlk yarının flaş ekiplerinden Kayserispor, Canberk Aydın'la yollarını ayırmasının ardından önceliği sağ bek bölgesine verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal gündeme girdi.

ÖNCELİK SAĞ BEK TRANSFERİ

İlk yarının flaş ekiplerinden Kayserispor, Canberk Aydın'la yollarını ayırmasının ardından önceliği sağ bek bölgesine verdi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal gündeme girdi.

GALATASARAY'LA YAPILAN GÜRÜŞMEDEN OLUMLU YANIT ALINDI

26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan İç Anadolu temsilcisi, Cim Bom ile yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve transferi olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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