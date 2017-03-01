KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı 02 Mart 2017 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar