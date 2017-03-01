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kayserispor - fenerbahçe maçı saat kaçta?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih : 01 Mart 2017, 11:58
Puan Ver : Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?(8/10)7


Kayserispor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı 02 Mart 2017 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kayserispor  -  Fenerbahçe  Maçı  Saat  Kaçta    haber

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