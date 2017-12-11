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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şampiyonluk Yolunda En Büyük Rakibimiz Hakemler

KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EN BÜYÜK RAKİBİMİZ HAKEMLER

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçı sonrası "Şampiyonluk yolunda kendinize en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz" sorusuna "Hakemleri" yanıtını verdi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şampiyonluk Yolunda En Büyük Rakibimiz Hakemler(10/10)6

Kayserispor'un konuğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir hakemlerle ilgili sert ifadelerde bulundu. Bedir, kendisine yöneltilen "Şampiyonluk yolunda kendinize en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz" sorusuna "Hakemleri" yanıtını verdi.

"İSTANBUL'DA LİG DÜZENLENSİN, KENDİ KENDİLERİNE OYNASINLAR"

Sert açıklamalarına devam eden Bedir, "2-3 hafta önce Trabzon'da penaltımız verilmedi, geçen hafta Adebayor elle attı. Bu hafta lehimize faul olması gerekirken penaltı verildi. Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul'da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar…"

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bedir'in bu çıkışı, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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