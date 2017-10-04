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Kayserispor Başkanı Bedir, bankanın kestiği 80 euroyu futbolcudan aldı

KAYSERİSPOR BAŞKANI BEDİR, BANKANIN KESTİĞİ 80 EUROYU FUTBOLCUDAN ALDI

Kayserisporlu Welliton'un sözleşmesini feshetmek için Kayerispor'a verdiği 1,5 milyon eurodan 80 euroyu banka kesince, Başkan Erol Bedir bu parayı da futbolcudan tahsil etti.

Tarih : 04 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Kayserispor Başkanı Bedir, Bankanın Kestiği 80 Euroyu Futbolcudan Aldı(6/10)2

Kayserispor'dan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Brezilyalı futbolcu Welliton, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Sharjah'a transfer olabilmek için 1.5 milyon Euro ödemişti.

BANKANIN KESTİĞİ 80 EUROYU DA ALDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfere ilişkin ilginç bir gerçeği açıkladı. Bedir, Brezilyalı futbolcunun transferi için 1.5 milyon Euro'yu bankaya yatırdığını ancak bu paradan 80 euro kesildiğini söyledi. Bedir, 1.5 milyon Euro'ya ekstra olarak bu paranın da Welliton'dan tahsil edildiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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