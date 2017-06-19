

Daha önce Medipol Başakşehir'de de top koşturan 1.90'lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji'yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi:







"Senegal milli takımının 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji'yle anlaştık. Kendisi hem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde de oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türkiye'de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor.'







kaynak:sabah