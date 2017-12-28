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Kayserispor, Antalyaspor'u rahat geçti

KAYSERİSPOR, ANTALYASPOR'U RAHAT GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 28 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti(8/10)4

Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan, 3-1'lik skorla Kayserispor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.

KAYSERİSPOR GERİDEN GELDİ

Antalyaspor, 5. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle öne geçerken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Umut Bulut, 55. dakikada Deniz Türüç ve 89. dakikada Ryan Mendes'ten geldi. Antalyaspor'da Maicon ve Diego, 90. dakikada yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.

Bu sonucun ardından Kayserispor avantajı yakaladı. Mücadelenin rövanşı, 16 Ocak tarihinde Antalya'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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