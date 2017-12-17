KAYSERİSPOR, AKHİSARSPOR'U 2-0 YENEREK 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Süper Ligde Kayserispor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup ederek 4. sıraya yükseldi.
Süper Ligin 16. haftasında Kayserispor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.
Kayserispor karşılaşmanın ilk yarısını 20. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 75. dakikasında Umut Bulut bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 2-0.
KAYSERİSPOR 4. SIRADA
Kayserispor bu sonuçla 30 puanla ligde 4. sıraya yükselirken TM Akhisarspor ise 19 puanla 11. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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