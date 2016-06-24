

Kayseri'de şaşkınlığa yol açan olay, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece saat 03.35 sıralarında 112'yi arayan Hacılar İlçesi'nde görevli imam F.M.'nin, ambulansla Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesiyle ortaya çıktı. Şiddetli karın ağrısı ve makatında kanama şikayetiyle acil servise alınan imam F.M.'ye yapılan tetkikler sonucu cerrahi müdahalede bulunuldu. İddiaya göre imam F.M.'nin tedavisinde makatından salatalık parçası çıkarıldı. Hastane kayıtlarına, 'Anüste ve rektumda kanama ile makatta yabancı cisim' tanısıyla geçen cerrahi olay sonrası imam dün taburcu edildi.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI, AÇIĞA ALINDI







Konu yerel basında yer alınca Kayseri Müftülüğü hakkında soruşturma başlattığı imam F.M.'yi açığa aldı. Müftülük yetkilileri soruşturmanın hem kendileri, hem de Kaymakamlık tarafından yürütüldüğünü belirtti.







Bu arada imam F.M.'nin devlet büyükleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip okullarına ait paylaşım ve fotoğrafların yer aldığı sosyal medya hesabını, bu gelişmeler üzerine kapattığı görüldü.