Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) bünyesinde kurulan tasarım merkezi, patent almak isteyen firmalar için tuzluktan, bavula, yüzlerce çeşit mobilyaya, aksesuara, bütangazlı ve doğalgazlı ocağa kadar birçok model ve tasarıma imza atıyor. Merkezde yapılan, Nusret'in ete tuz attığı el hareketini gösteren tuzluk da dikkati çekiyor.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayserimiz gıda sektöründe önemli şehirlerden birisi olunca, sanayicimizin birisi endüstriyel tasarım merkezimize müracaat ederek, ilginç tuzluk modeli çizdirip, bunun patentini almak istemiş. Bizim ilgili birimimiz, bu tuzluğu en güzel şekilde tasarlamış. Daha sonrasında da bununla ilgili patent alınmış. Bu bizim için de önemli bir adım olmuş oldu" dedi.

"UFUKLARI AÇILSIN DİYE SIK SIK YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ"

Tahir Nursaçan, sadece Kayseri'deki sanayiciler değil, ülke genelindeki sanayicilere de tasarım merkezinin kapısının açık oldtuğunu belirterek, Merkezdeki çalışanlarımızı sık sık yurt dışına, ulusal ve uluslararası fuarlara göndererek, ufuklarının açılmasını, bakışlarının değişmesini sağlıyoruz diye konuştu.

Kaynak: haberinburada