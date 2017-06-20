

Kayseri'de PKK'lı terörist tarafından geçen yıl 17 Aralıkta düzenlenen ve 15 erin şehit olduğu 55 askerin yaralandığı bombalı araç saldırısıyla ilgili tutuklu 21 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.







Kayseri'nin Talas Bulvarı'nda Erciyes Üniversitesi Kampusu yakınlarındaki otobüs durağında 1'inci Komando Tugayı'ndan kent merkezine hafta sonunu izine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne PKK'lı terörist tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit oldu, 55 asker yaralandı. Olay sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 21 şüpheli hakkında '15 kez nitelikli adam öldürme, 55 kez nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve evrakta sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boy hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek.







kaynak:milliyet