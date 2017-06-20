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Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

KAYSERİ'DEKİ 15 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME


KAYSERİ'DEKİ 15 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Tarih : 20 Haziran 2017, 14:50
Puan Ver : Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme(7/10)8


Kayseri'de PKK'lı terörist tarafından geçen yıl 17 Aralıkta düzenlenen ve 15 erin şehit olduğu 55 askerin yaralandığı bombalı araç saldırısıyla ilgili tutuklu 21 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.



Kayseri'nin Talas Bulvarı'nda Erciyes Üniversitesi Kampusu yakınlarındaki otobüs durağında 1'inci Komando Tugayı'ndan kent merkezine hafta sonunu izine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne   PKK'lı terörist tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit oldu, 55 asker  yaralandı. Olay sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 21 şüpheli hakkında '15 kez nitelikli adam öldürme, 55 kez nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve evrakta sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boy hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek.



 



kaynak:milliyet








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