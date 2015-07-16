

Kayseri'de ilk olarak 2010'da Develi İlçesi Havadan Köyü'nün, dağlık arazisinde hayvanlarını otlatan 52 yaşındaki çoban Zulgarneyn Taşdelen, av tüfeğiyle vurularak öldürüldükten sonra hayvanları çalındı. Bu cinayeti sırasıyla, 2011'de Pınarbaşı ilçesi Yeregeçen Köyü'nde 56 yaşındaki Bayram Aki, Melikgazi İlçesi Mimarsinan Dere Mahallesi'nde 56 yaşındaki Salih Aksoğan, 2012'de Talas ilçesi Koçcağız Köyü'nde 70 yaşındaki Durdu Mehmet Pınarbaşı ve 2013 yılında ise yine Talas İlçesi Kuruköprü mevkiindeki 80 yaşındaki İsmail Eser adlı çobanların öldürülmesi takip etti.







Polis, benzer yöntemlerle işlenen cinayetlerde, çobanların av tüfeğiyle öldürülmesi ve cinayet sonrası, hayvanlarının çalınması gibi ortak özellikler nedeniyle olaylara seri cinayet şüphesiyle araştırdı.







EKİP KÖYLÜLERİN ARASINA KARIŞTI







Cinayetlerin dağlık alanlarda işlenmesi ve görgü tanıklarının olmaması nedeniyle, uzun süre faili meçhul olarak kalmasına neden oldu. Cinayet Büro ekipleri kurduğu özel ekiple, köylülerin arasına karışarak şüpheli bulduğu yüzlerce kişi üzerine araştırma yaptı. Çobanların öldürüldükten sonra, hayvanlarının çalınmasından yola çıkan ekipler, 5 yıl içinde 1 milyon telefon görüşmesini mercek altına aldı. Teknik takibe alınan numaralar arasından, zanlıların numarasına ulaşan polisler, olaylarla ilgisi olduğu belirlenen ve konuşmaları kayıt altına alınan 4 kişiyi gözaltına aldı.







ZANLILAR 2 KARDEŞ VE AMCAOĞLU ÇIKTI







Şüphelilerin telefon görüşmelerindeki konuşmalarından, 2011 yılındaki Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde işlenen Salih Aksoğan cinayeti ile Talas ilçesi Kuruköprü'de işlenen İsmail Eser cinayetinin delillerine ulaşan polis, zanlıları çapraz sorguya aldı. Çelişkili ifadelerde bulunan zanlılar, sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan cinayet zanlılarından kardeş olan 20 yaşındaki F.Ç. ile 21 yaşındaki M.Ç. ve amcaoğulları 37 yaşındaki F.Ç., bu iki cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 yaşındaki E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Araştırmalarını derinleştiren cinayet masası ekipleri, diğer üç cinayeti de aynı kişilerin işlediği ihtimali üzerinde duruyor.







Bu arada, Kayseri Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin son 1.5 yıl içinde geriye dönük 20 yıllık cinayetler de olmak üzere toplam 4 olayı aydınlattığı belirtildi.