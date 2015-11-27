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kayseri'de polise silahlı saldırı

KAYSERİ'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI

Kayseri'de polise silahlı saldırıda bulunan kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Tarih : 27 Kasım 2015, 13:09
Puan Ver : Kayseri'de Polise Silahlı Saldırı(7/10)6


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis ekiplerince durdurulmak istenen otomobilde bulunan ve narkotik ekiplerince arandığı öğrenilen K.C. ile 3 arkadaşı, kaçmaya çalıştı. K.C., yanındaki silahla polis ekiplerine ateş etti. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine K.C., ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı K.C., olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı K.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.








Etiketler: Kayseri  De  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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