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kayseri'de pkk operasyonu

KAYSERİ'DE PKK OPERASYONU

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 14:48
Puan Ver : Kayseri'de Pkk Operasyonu(7/10)4




İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ölü ele geçirilen örgütün üst düzey mensuplarına ait dokümanların deşifre edilmesi neticesinde kimliği tespit edilen Erciyes Üniversitesi öğrencisi "Tolhildan Riha" kod adlı D.K'yi gözaltına aldı.



D.K'nin Diyarbakır cezaevlerindeki PKK/KCK'ya bağlı suçlardan tutuklu bulunan şahıslarla, terör örgütü elebaşına sözde uygulanan tecridi protesto etmek bahanesiyle yasa dışı eylemlere katıldığı suçlamasıyla daha önce tutuklandığı ve tahliye edildiği, 2014'te de örgütün yapılanmalarından YPS'de eğitim alıp Kayseri'ye geldiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah










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