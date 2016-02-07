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KAYSERİ'DE PARALEL YAPI OPERASYONU: 6 GÖZALTI


KAYSERİ'DE PARALEL YAPI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Tarih : 07 Şubat 2016, 14:43
Puan Ver : Kayseri'de Paralel Yapı Operasyonu: 6 Gözaltı(5/10)3


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından paralel yapı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 iş adamı gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 11 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 6 iş adamının bu sabah ev ve işyerlerinde arama yapıldı.








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