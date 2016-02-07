

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından paralel yapı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 iş adamı gözaltına alındı.







Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 11 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 6 iş adamının bu sabah ev ve işyerlerinde arama yapıldı.