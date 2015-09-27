

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Selim Dede yönetimindeki 60 HE 539 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra refüjü aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada, Kayseri'den Sivas yönüne giden Nazif Ateş yönetimindeki 38 NF 502 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ateş'in yönetimindeki otomobilde bulunan 65 yaşındaki Fadime Ateş ile Selim Dede'nin yönetimindeki araçta bulunan 12 yaşındaki Yusuf Dede öldü. İki otomobilin sürücüleri ile Sema Nur ve Elif Dede, Hatice Aşer, Fatma Turhan ve Fadime Kocadağ yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık durumunlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.