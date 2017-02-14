

Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde Ali A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yön refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü Ali A.,, 23 yaşındaki Nurhan G. ile tedavi altına alınan 5 yaşındaki Asya G. ile Selahattin B. tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.







kaynak:hürriyet