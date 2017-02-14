KAYSERİ'DE KORKUNÇ KAZA: 4 ÖLÜ
Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde Ali A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yön refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü Ali A.,, 23 yaşındaki Nurhan G. ile tedavi altına alınan 5 yaşındaki Asya G. ile Selahattin B. tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
kaynak:hürriyet
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