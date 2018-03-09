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Kayseri'de Kömür Çuvallarının Arkasından Roma Dönemine Ait Kral Mezarı Çıktı

KAYSERİ'DE KÖMÜR ÇUVALLARININ ARKASINDAN ROMA DÖNEMİNE AİT KRAL MEZARI ÇIKTI

Kayseri'de iş yerine baskın düzenleyen polis, kömür çuvallarının arkasına saklanmış, Roma dönemine ait kral mezarı buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Kayseri'de Kömür Çuvallarının Arkasından Roma Dönemine Ait Kral Mezarı Çıktı(8/10)4

Kayseri'de bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri Roma dönemine ait kral mezarı buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

POLİS BASKIN YAPTI

Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta Veli Uçar'a (42) ait iş yerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri operasyon düzenledi.

İŞ YERİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KRAL MEZARI BULUNDU

İş yerinde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kral mezarı buldu.

KÖMÜR ÇUVALLARININ ARKASINA SAKLAMIŞLAR

Polisin iş yerindeki kömür çuvallarından bazılarını devirerek arka tarafa geçmesiyle lahite ulaşıldığı öğrenildi. Veli Uçar gözaltına alınırken, müze görevlilerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, saat 16.00'da olayla ilgili basın açıklaması yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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