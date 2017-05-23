Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da
Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı
Serenay'ın Görümcesi Eski Yengesini Sildi
Yunanistan Ab'den Ret Yedi!
Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor
Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması: Çapa İle İlgili Flaş Karar
Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kayseri'de Fetö Şüphelisi 22 Polis Adliyede
Gram Altın 144 Liranın Üzerinde! Çeyrek İse...
Manchester Saldırısı İspanya'yı Harekete Geçirdi!
Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Galaxy J5 Ve Galaxy J7 (2017)'nin Görüntüleri Sızdırıldı
Üç Farklı Sony Xperia X'in Özellikleri Sızdırıldı
Qualcomm Snapdragon 845 Hakkında İlk Bilgiler Geliyor
Lenovo Legion Y920 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Piyasaya Çıktı
Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı

kayseri'de fetö şüphelisi 22 polis adliyede

KAYSERİ'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 22 POLİS ADLİYEDE

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmasında görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 22 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:57
Puan Ver : Kayseri'de Fetö Şüphelisi 22 Polis Adliyede(8/10)6


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 22 eski polis, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 



kaynak:sabah








Etiketler: Kayseri  De  Fetö  Şüphelisi  22  Polis  Adliyede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER