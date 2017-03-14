Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün haberleşme ağı olan bylock programını kullanan 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 27 kişiden 22'si yakalanırken, diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.