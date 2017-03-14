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Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
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kayseri'de fetö operasyonu: 22 gözaltı

KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün haberleşme ağı olan bylock programını kullanan 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 27 kişiden 22'si yakalanırken, diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:58
Puan Ver : Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı(9/10)8


Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı'nda çalışanları ve ihraç edilen FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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