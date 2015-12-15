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KAYSERİ'DE EMLAK OFİSİNDE ÇİFTE CİNAYET


KAYSERİ'DE EMLAK OFİSİNDE ÇİFTE CİNAYET
Tarih : 15 Aralık 2015, 11:07
Puan Ver : Kayseri'de Emlak Ofisinde Çifte Cinayet(10/10)11


Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde Vega İnşaat ve Gayrimenkul adlı işyerinde emlakçılık yaptığı belirtilen Cuma Çiğdem'den gece boyu haber alamayan yakınları bu Sabah aramaya çıktı. İş merkezinin sabah açılmasıyla emlak ofisine gelen yakınları, içeri girdiklerinde silahla vurulan Cuma Çiğdem ve Özgür Altan'ın cesetleriyle karşılaştı.



Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Cuma Çiğdem ve Özgür Altan'ın cesetleri otopsi için Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.








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