

Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde Vega İnşaat ve Gayrimenkul adlı işyerinde emlakçılık yaptığı belirtilen Cuma Çiğdem'den gece boyu haber alamayan yakınları bu Sabah aramaya çıktı. İş merkezinin sabah açılmasıyla emlak ofisine gelen yakınları, içeri girdiklerinde silahla vurulan Cuma Çiğdem ve Özgür Altan'ın cesetleriyle karşılaştı.







Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Cuma Çiğdem ve Özgür Altan'ın cesetleri otopsi için Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.