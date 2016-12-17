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KAYSERİ'DE BOMBALI SALDIRI


KAYSERİ'DE BOMBALI SALDIRI
Tarih : 17 Aralık 2016, 09:32
Puan Ver : Kayseri'de Bombalı Saldırı(10/10)10


Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.,



Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.



AHABER'e bağlanan gazeteci İsmail Şahin olayın bir bombalı saldırı olabileceği üzerinde durulduğunu söyledi. Görgü tanıklarının bombalı araçla saldırı yaptığını söyleyen Şahin, araçta çarşı iznine çıkan askerlerin olduğunu söyledi.





 



kaynak:yenişafak










Etiketler: Kayseri  De  Bombalı  Saldırı    haber

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