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kayseri'de belediyeye pkk operasyonu

KAYSERİ'DE BELEDİYEYE PKK OPERASYONU

Kayseri'nin Sarız ilçe belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaparken terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen E.D., gözaltına alındı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 17:47
Puan Ver : Kayseri'de Belediyeye Pkk Operasyonu(5/10)4


Kayseri'nin Sarız ilçe belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaparken terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen E.D., gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmesi sebebiyle görevine son verilen Sarız Belediye başkan yardımcısı ve Sarız belediye meclis üyesi E.D., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınan E.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



 



kaynak:haberler








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