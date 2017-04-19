Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kayseri'de aranan 566 şahıs yakalandı

KAYSERİ'DE ARANAN 566 ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 566 kişi yakalandı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 16:43
Puan Ver : Kayseri'de Aranan 566 Şahıs Yakalandı(10/10)10




Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranan 566 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 178'ü tutuklandı.



Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da kayıp müracaatı alınan 87 şahıstan 80'i bulunurken 7'sini arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Kayseri  De  Aranan  566  Şahıs  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER