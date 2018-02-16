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Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
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Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda

KAYSERİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL DİREKSİYONUNDA

Kayseri'de karayolunda bir aracın direksiyonundaki 5 yaşındaki çocuğu görenler o anı kameralara kaydetti. Dedesi, torununa araba kullanmayı öğrettiğini söyledi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda(6/10)2

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı. Sürücü koltuğunda oturan kişi, kucağına aldığı 5 yaşındaki torununa otomobil kullanmayı öğrettiğini söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL KOLTUĞUNDA

Karayolunda bir çocuğun otomobil direksiyonunda olduğunu görenler şaşırdı. Bu durumu görüntüleyenler, çocuğu kucağına alan dedeye ne yaptığını sordu.

DEDESİ ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRETİYOR

Dede, araç kullanmayı öğrettiğini söylediği torununu bir süre sonra kucağından indirdi. Dedenin yanında eşinin de olduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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