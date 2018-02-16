KAYSERİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL DİREKSİYONUNDA
Kayseri'de karayolunda bir aracın direksiyonundaki 5 yaşındaki çocuğu görenler o anı kameralara kaydetti. Dedesi, torununa araba kullanmayı öğrettiğini söyledi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı. Sürücü koltuğunda oturan kişi, kucağına aldığı 5 yaşındaki torununa otomobil kullanmayı öğrettiğini söyledi.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL KOLTUĞUNDA
Karayolunda bir çocuğun otomobil direksiyonunda olduğunu görenler şaşırdı. Bu durumu görüntüleyenler, çocuğu kucağına alan dedeye ne yaptığını sordu.
DEDESİ ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRETİYOR
Dede, araç kullanmayı öğrettiğini söylediği torununu bir süre sonra kucağından indirdi. Dedenin yanında eşinin de olduğu görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Afrin Operasyonunun 28. Gününde, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 551 Oldu
- Hollanda'dan Büyük Kriz Çıkaracak Skandal Türkiye Hamlesi!
- Kahreden Olay! Anne, Engelli Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
- Afrin Harekatında Görevli Sağlık Personeli Kaza Yaptı: 1 Şehit
- Fuhuştan Gözaltında Olan Eski Emniyet Müdürünü Masöz Çiğdem Ele Vermiş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar