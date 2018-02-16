Kayseri'de karayolunda bir aracın direksiyonundaki 5 yaşındaki çocuğu görenler o anı kameralara kaydetti. Dedesi, torununa araba kullanmayı öğrettiğini söyledi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, karayolunda bir otomobilin direksiyonundaki çocuğu görenler şaşırdı. Sürücü koltuğunda oturan kişi, kucağına aldığı 5 yaşındaki torununa otomobil kullanmayı öğrettiğini söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİL KOLTUĞUNDA

Karayolunda bir çocuğun otomobil direksiyonunda olduğunu görenler şaşırdı. Bu durumu görüntüleyenler, çocuğu kucağına alan dedeye ne yaptığını sordu.

DEDESİ ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRETİYOR

Dede, araç kullanmayı öğrettiğini söylediği torununu bir süre sonra kucağından indirdi. Dedenin yanında eşinin de olduğu görüldü.

Kaynak: haberinburada