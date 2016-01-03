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Kayseri'de 5 çeyrek altına 1 kilo erik !

KAYSERİ'DE 5 ÇEYREK ALTINA 1 KİLO ERİK !

Kayseri'de yazlık meyvelerden erik kilosu 800, kiraz ise 700 TL'ye satılıyor. 1 kilogram erik ile 5 çeyrek altın alınabiliyor.

Tarih : 03 Ocak 2016, 12:11
Puan Ver : Kayseri'de 5 Çeyrek Altına 1 Kilo Erik !(7/10)9


Kayseri'de yazlık meyvelerden erik kilosu 800, kiraz ise 700 TL'ye satılıyor. 1 kilogram erik ile 5 çeyrek altın alınabiliyor.



Kayseri'de yazlık meyvelerden erik kilosu 800, kiraz ise 700 TL'ye satılıyor. 1 kilogram erik ile 5 çeyrek altın alınabiliyor.

Kayseri'de meyve satışı yapan Atilla Yıldız, yazlık meyvelerin tezgahlarında yer aldığını söyledi. Yazlık meyvelerle ilgili bilgi veren Yıldız, “Şu anda elimizde yazlık tüm meyveler bulunuyor.



Şu anda meyvelerimiz satılmak için tezgahımızda hazırda bekliyor. Meyvelerimizin hepsi gramlık paketler halinde satılıyor. 50 gramlık paketteki eriğin fiyatı 40 TL, 100 gramlık kirazın fiyatı 70 TL, diğer yazlık meyvelerimizi de ortalama 50-60 liradan satıyoruz.








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